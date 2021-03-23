Агентство здравоохранения США высказало обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию во время испытаний вакцины против Covid-19.

AstraZeneca заявила 23 марта, что на третьем этапе американских испытаний ее вакцина эффективно защищает от болезни на 79 %. Но поздно вечером Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (NIAID) заявил, что комиссия по мониторингу высказала обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого испытания и дала неполное представление о данных об эффективности.

Компанию призывают сотрудничать с DSMB (Советом мониторинга данных и безопасности), чтобы пересмотреть материалы об эффективности и обеспечить быстрейшее обнародование самых точных, свежайших данных.

Тем временем между Великой Британией и ЕС кипит спор за крайне необходимые поставки AstraZeneca, как более дешевой и более простой в хранении вакцины, чем ее конкуренты.

Доверие общественности к препарату упало после того, как несколько стран прекратили его распространение через одиночные случаи образования тромбов. Недавний опрос показал, что большинство людей в ЕС считают вакцину опасной.

Регулятор лекарственных средств ЕС и ВОЗ настаивают на том, что нет доказательств, которые связывают препарат с тромбами, и в масштабных испытаниях в США они не были найдены.

Согласно официальным данным, собранными AFP, во всем мире коронавирус, который впервые возник в Китае в декабре 2019 года, привел к гибели свыше 2,7 млн. людей и заразил свыше 123 млн. Побуждения к вакцинации считаются решающими для преодоления пандемии и выхода стран из жестоких ограничений, которые продолжают парализовать экономики мира. Сейчас введено свыше 430 млн. доз различных вакцин, преимущественно в более состоятельных странах.

А между тем, представители наибольшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, выступили за ускорение процедуры одобрения паспортов вакцинации от коронавируса.