Ежегодно около 8 млн человек в мире и 85 тыс. украинцев умирают в результате болезней, вызванных курением. В одной сигарете сосредоточено более 60 различных канцерогенов, которые приводят к раку.

В Центре общественного здоровья отметили, что в целом курение вызывает 15 видов онкологических заболеваний. Химические соединения, которые есть в сигаретном дыме, ослабляют иммунную систему и делают невозможной полноценную борьбу с раковыми клетками.

Также дым может повредить или изменить ДНК клетки, не позволяет ей нормально функционировать — это и вызывает рак.

Виды рака, которые может спровоцировать курение:

рак легких;

рак ротовой полости, гортани или носоглотки;

рак пищевода;

рак мочевого пузыря, почек и мочеточника;

рак желудка, поджелудочной железы или печени;

рак шейки матки и яичника;

рак кишечника (колоректальный рак);

острый миелоидный лейкоз.

Кроме того, что вызывает рак, курение может негативно влиять на дыхательные пути, сердечно-сосудистую систему. Также оно может вызвать остеопороз, катаракту, слепоту, пародонтоз, бесплодие и импотенцию.

Как бросить курить

Многие курильщики боятся отказываться от курения, так как в прошлом имели безуспешные попытки бросить курить. Они считают, что это будет слишком трудно, ведь не верят, что смогут самостоятельно преодолеть симптомы отказа и чувствуют, что не имеют поддержки или просто не верят в успех.

Советы, которые помогут повысить вашу уверенность в том, что вы сможете бросить курить:

Назначьте дату отказа от курения; Сообщите семье и друзьям о вашем решении, попросите их о поддержке; Уберите табачные изделия с глаз; Попробуйте отказаться от курения и не курить в течение одного дня, затем два и тому подобное; Следуйте положительным примерам. Понаблюдайте за теми, кто недавно отказался от курения, и попробуйте применить их модели поведения; Смотрите на каждую попытку отказа как на процесс обучения. С каждой попыткой вы узнаете, какие методы не действуют для вас, и которые, наоборот, будут успешными в следующий раз; Пересмотрите свой образ жизни. Если будете хорошо питаться, заниматься физическими упражнениями и достаточно спать, вы обнаружите, что любой стресс, страх или тревога могут быть управляемыми.

Также следует помнить, что от дисциплины во время лечения и отказа от курения зависит не только здоровье курильщика, но и здоровье родных, друзей и его окружения.

Чем опасен алкоголь

Алкоголь также действует достаточно коварно, никто не в состоянии сказать, когда первая незаметна стадия перерастет в хронический алкоголизм.

Больше всего от алкоголя страдает человеческий мозг, эритроциты фактически склеиваются и образуют тромбы, начинается отмирание мозговых клеток, у хронических алкоголиков на третьей стадии он даже уменьшается в объеме. У мужчин страдает репродуктивная система, а у женщин могут родиться дети с алкогольным синдромом.

Подробнее об опасности алкоголя читайте на Фактах ICTV.