PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Почему стоит бросить курить и с чего начать — советы

Ежегодно около 8 млн человек в мире и 85 тыс. украинцев умирают в результате болезней, вызванных курением. В одной сигарете сосредоточено более 60 различных канцерогенов, которые приводят к раку.

куріння

В Центре общественного здоровья отметили, что в целом курение вызывает 15 видов онкологических заболеваний. Химические соединения, которые есть в сигаретном дыме, ослабляют иммунную систему и делают невозможной полноценную борьбу с раковыми клетками.

Также дым может повредить или изменить ДНК клетки, не позволяет ей нормально функционировать — это и вызывает рак.

Виды рака, которые может спровоцировать курение:

  • рак легких;
  • рак ротовой полости, гортани или носоглотки;
  • рак пищевода;
  • рак мочевого пузыря, почек и мочеточника;
  • рак желудка, поджелудочной железы или печени;
  • рак шейки матки и яичника;
  • рак кишечника (колоректальный рак);
  • острый миелоидный лейкоз.

Кроме того, что вызывает рак, курение может негативно влиять на дыхательные пути, сердечно-сосудистую систему. Также оно может вызвать остеопороз, катаракту, слепоту, пародонтоз, бесплодие и импотенцию.

Читайте
Курение увеличивает риск заболевания Covid-19 - Минздрав

Как бросить курить

Многие курильщики боятся отказываться от курения, так как в прошлом имели безуспешные попытки бросить курить. Они считают, что это будет слишком трудно, ведь не верят, что смогут самостоятельно преодолеть симптомы отказа и чувствуют, что не имеют поддержки или просто не верят в успех.

Советы, которые помогут повысить вашу уверенность в том, что вы сможете бросить курить:

  1. Назначьте дату отказа от курения;
  2. Сообщите семье и друзьям о вашем решении, попросите их о поддержке;
  3. Уберите табачные изделия с глаз;
  4. Попробуйте отказаться от курения и не курить в течение одного дня, затем два и тому подобное;
  5. Следуйте положительным примерам. Понаблюдайте за теми, кто недавно отказался от курения, и попробуйте применить их модели поведения;
  6. Смотрите на каждую попытку отказа как на процесс обучения. С каждой попыткой вы узнаете, какие методы не действуют для вас, и которые, наоборот, будут успешными в следующий раз;
  7. Пересмотрите свой образ жизни. Если будете хорошо питаться, заниматься физическими упражнениями и достаточно спать, вы обнаружите, что любой стресс, страх или тревога могут быть управляемыми.

Также следует помнить, что от дисциплины во время лечения и отказа от курения зависит не только здоровье курильщика, но и здоровье родных, друзей и его окружения.

Чем опасен алкоголь

Алкоголь также действует достаточно коварно, никто не в состоянии сказать, когда первая незаметна стадия перерастет в хронический алкоголизм.

Больше всего от алкоголя страдает человеческий мозг, эритроциты фактически склеиваются и образуют тромбы, начинается отмирание мозговых клеток, у хронических алкоголиков на третьей стадии он даже уменьшается в объеме. У мужчин страдает репродуктивная система, а у женщин могут родиться дети с алкогольным синдромом.

Подробнее об опасности алкоголя читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка