Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона и Университета Монаш создала базу данных, которая касается Covid-19 и диабета II типа.

Команда создала базу данных по двум причинам — первая состоит в том, что на сегодняшний день исследования показали, что люди с диабетом II типа чаще имеют тяжелые симптомы болезни и умирают от нее, чем другие пациенты. Вторая — из-за множества доказательств того, что Covid-19 может вызвать диабет.

Новая база данных называется реестром COVIDIAB и была разработана, чтобы помочь медикам лучше понять связь между Covid-19 и диабетом. Некоторые СМИ сообщают, что база уже содержит информацию от 350 клиницистов.

До сих пор неизвестно, почему люди, которые болеют диабетом, страдают больше, заразившись Covid-19. Также непонятно, может ли Covid-19 вызывать диабет. Врачи должны знать, имели ли такие пациенты преддиабет, а также, возможно ли, что люди не склонные к диабету, заболели им после развития Covid-19.

Примечательно, что некоторые медицинские исследователи сообщали прессе, что существует два возможные варианта развития диабета II типа. Первый — атака на поджелудочную железу, снижение ее способности вырабатывать и регулировать уровень инсулина. Второй — Covid-19 вызывает воспалительный процесс, влияя на регуляцию сахара в крови из-за высвобождения гормонов стресса.

Они также отметили, что у некоторых пациентов диабет возник после приема стероидов при лечении Covid-19.

Между прочим, в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на на 22,2%. За 11-ю неделю 2021 року зарегистрировано 27 170 больных.