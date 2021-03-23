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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Может ли Covid-19 вызывать диабет — исследования ученых

Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона и Университета Монаш создала базу данных, которая касается Covid-19 и диабета II типа.

Вакцина коронавирус лаборатория

Команда создала базу данных по двум причинам — первая состоит в том, что на сегодняшний день исследования показали, что люди с диабетом II типа чаще имеют тяжелые симптомы болезни и умирают от нее, чем другие пациенты. Вторая — из-за множества доказательств того, что Covid-19 может вызвать диабет.

Новая база данных называется реестром COVIDIAB и была разработана, чтобы помочь медикам лучше понять связь между Covid-19 и диабетом. Некоторые СМИ сообщают, что база уже содержит информацию от 350 клиницистов.

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До сих пор неизвестно, почему люди, которые болеют диабетом, страдают больше, заразившись Covid-19. Также непонятно, может ли Covid-19 вызывать диабет. Врачи должны знать, имели ли такие пациенты преддиабет, а также, возможно ли, что люди не склонные к диабету, заболели им после развития Covid-19.

Примечательно, что некоторые медицинские исследователи сообщали прессе, что существует два возможные варианта развития диабета II типа. Первый — атака на поджелудочную железу, снижение ее способности вырабатывать и регулировать уровень инсулина. Второй — Covid-19 вызывает воспалительный процесс, влияя на регуляцию сахара в крови из-за высвобождения гормонов стресса.

Они также отметили, что у некоторых пациентов диабет возник после приема стероидов при лечении Covid-19.

Между прочим, в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на на 22,2%. За 11-ю неделю 2021 року зарегистрировано 27 170 больных.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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