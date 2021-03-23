За год коронавирус преобразился: обзавелся новыми симптомами и помолодел. Но по-прежнему остановить распространение инфекции можно лишь с помощью соблюдения социальной дистанции и неукоснительного масочного режима.

21 марта 2021 года Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень симптомов, на основании которых сегодня можно диагностировать Covid-19. Помимо “классических” признаков — температуры выше 37,5 °C, сухого кашля, потери обоняния и вкуса, ощущения тяжести в груди, список пополнили насморк, одышка, утомляемость, головная боль, боль в горле, диарея. Подробнее о новых аспектах коронавирусной инфекции Фактам ICTV рассказали врачи, которые каждый день борются за жизнь больных Covid-19.

Как показывает врачебная практика, первичные симптомы “короны” часто очень схожи с обычным ОРВИ.

— Однако иногда уже на 2-3 день у человека стремительно развивается тяжелое воспаление легких с последующей госпитализацией. Помимо температуры и общей слабости, пациенты стали чаще жаловаться на головную боль, боль в горле, воспаление конъюнктивы глаз, чего не наблюдалось во время первой волны заболеваемости весной прошлого года, — рассказывает семейный врач Оболонского района Киева Ирина Сердюк.

От реанимации не зарекайтесь

Если в начале пандемии пациентами реанимационных отделений становились в основном представители определенных групп риска – люди в возрасте 80 плюс, страдающие сахарным диабетом, заболеванием почек, имеющие сердечнососудистые проблемы, то сегодня в оперативных медицинских сводках все чаще появляются другие данные о пациентах ковидных реанимаций. И это не может не тревожить.

— Сейчас пошла волна молодых людей. В настоящее время у меня на попечении 19-летняя девушка. Неделю назад мы с большим трудом спасли 29-летнего парня. Пока нам сложно прогнозировать, сложно понять, почему произошли такие серьезные сбои в иммунной системе достаточно молодого организма, — констатирует заведующая отделением реанимации Киевской городской клинической больницы №17 Валентина Борисова.

По словам Валентины Борисовой в симптоматике и течение болезни тоже наблюдаются изменения. В последнее время участились случаи, когда после трех недель успешного лечения вдруг начинается резкое ухудшение всех показателей. В итоге пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких спустя три недели после госпитализации. И это не рецидив, видимо, просто такое течение заболевания, вызванного мутировавшим вирусом…

Молод и опасен

По словам заведующего инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17, кандидата медицинских наук Виталия Соколова, сегодняшняя, ухудшающаяся с каждым днем, ситуация с распространением Covid-19 должна побудить любого пациента с респираторными и другими симптомами, не мешкая, сдать тест. Это крайне необходимо, чтобы человек не стал источником заражения окружающих.

— Особенно это касается людей в возрасте от 16 до 40. Потому что подавляющее большинство представителей этой возрастной категории болеют либо бессимптомно, либо малосимптомно, вследствие чего являются основными разносчиками инфекции. Согласитесь, молодой человек, имея температуру 37,1, может на это даже не обратить внимания. Он по-прежнему ходит на учебу в институт, на работу, встречается с друзьями и одновременно… заражает. Для этой возрастной категории раннее тестирование – принципиальная позиция, подчеркивает Виталий Соколов.

Что же касается других, имеющих, помимо повышенной температуры, другие симптомы заболевания, то для них тестирование, по словам Виталия Валерьевича, не является обязательным. К примеру, потеря вкуса и обоняния (аносмия) — единственный симптом, на основании которого с уверенностью 99,9 % можно говорить о том, что пациент заболел ковидом. Хотя сегодня этот симптом может и вообще отсутствовать. Сухой кашель встречается приблизительно у трети “коронованных”. Мышечные боли, незначительные боли в суставах, в животе, в пояснице, а также диарея и тошнота проявляются лишь у 10 процентов пациентов с диагнозом COVID-19.

Лечение Covid-19

Лекарства от коронавирусной инфекции не существует. Во всяком случае, пока. По словам Виталия Соколова, ресурсы человеческого организма поистине огромны. Выздоровление не всегда является следствием медицинской помощи. Иногда человек сам преодолевает болезнь. Что весьма ярко подтверждает опыт работы с коронавирусными пациентами. Поскольку этиотропного лечения, воздействующего именно на возбудителя, на сегодняшний день нет, больных лечат симптоматически и патогенетически, воздействуя непосредственно на механизмы развития болезни.

— Многие доктора, которые попробовали, образно говоря, Covid-19 “на зуб”, со мной согласятся. Как бы мы не тешили себя мыслью, что мы, мол, суперспециалисты и пролечили не одну тысячу человек, есть пациенты, на течение заболевания у которых медики не могут повлиять даже самыми современными медикаментами, равно как и, при всех усилиях и стараниях, не в состоянии предотвратить летальный исход. Но мы стараемся, — говорит Виталий Соколов.

Можно ли сказать, что большинство пациентов реанимационных отделений сами довели себя до критического состояния, не обращая внимания на симптомы или пытаясь лечиться самостоятельно? Никто из опрошенных нами специалистов не поддержал это утверждение.

По их словам, ежедневное общение с пациентами дает все основания полагать, что подавляющее их большинство обращается за помощью достаточно рано. Любопытно, что процентов 90 заболевших могут сказать с абсолютной точностью не только, от кого получили вирус, но и для кого сами стали источником заражения.

Ситуация, как видим, непростая. Единственное, что мы можем сделать, — это беречь себя и близких: носить маски, не посещать людных мест, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки. Тем более, что вирус мутировал и стал более заразным. Подробнее о том, какие последствия для организма могут быть при новом штамме, читайте на Фактах ICTV.