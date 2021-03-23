Исследователи из Лундского университета в Швеции разработали новые биочернила, которые позволяют создавать 3D-биопечать дыхательных путей небольшого размера с помощью клеток человека.

Новое исследование опубликовали в научном журнале Advanced Materials. Конструкции, напечатанные на 3D-принтере, являются биосовместимыми и поддерживают рост новых кровеносных сосудов в трансплантированном органе.

Хронические заболевания легких являются одними из самых распространенных причин смерти людей в мире. Кроме того, многие из них неизлечимы, и единственный шанс на спасение — это трансплантация легких. Однако донорских органов недостаточно для удовлетворения клинических потребностей.

Поэтому исследователи ищут способы увеличить количество легких, чтобы они стали доступными для трансплантации. Один из подходов — изготовление органов дыхания в лаборатории путем объединения клеток с биоинженерным каркасом.

— Мы начали с изготовления небольших трубок, потому что они есть как в дыхательных путях, так и в сосудистой сети легких. Используя наши новые биочернила со стволовыми клетками, выделенными из дыхательных путей пациента, мы смогли сделать биопечать небольших дыхательных путей, у которых было несколько слоев, — отметила доцент, старший автор исследования Дарси Вагнер.

Ученые утверждают, что новые биочернила созданы путем объединения двух компонентов: материала, полученного из морских водорослей, — альгината и внеклеточного матрикса, полученного из ткани легких.

Новые биочернила поддерживают биопечать материалов на нескольких этапах их развития в ткани. Также ученые использовали биочернила для 3D-биопечати небольших дыхательных путей человека, которые имеют два типа клеток. Однако этот биочувствительный элемент можно адаптировать к любому типу ткани или органу.

Вагнер добавила, что необходимо улучшить разрешение для 3D-биопечати детальных отделов легочной ткани и воздушных мешочков, известных как альвеолы, которые жизненно важны для газообмена.

— Мы надеемся, что дальнейшие технологические усовершенствования доступных 3D-принтеров и достижения в области биочувствительности позволят использовать биопечать с лучшим разрешением, чтобы создавать большие ткани, которые можно было бы использовать для трансплантации в будущем. Нам еще предстоит пройти долгий путь, — сказала она.

Трансплантация органов в Украине

В Украине в феврале донором органов для четырех человек стала 44-летняя женщина, которая умерла из-за повторного инсульта.

24-летней девушке трансплантировали почку, поскольку ее почки отказали. 52-летний мужчина, который последние девять месяцев находился на заместительной почечной терапии, получил вторую почку.

В то же время новое сердце спасло жизнь мужчине с Турийского района. А печень трансплантировали в Киеве.

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Источник: Eurekalert