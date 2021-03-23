Наиболее вероятный ПЦР-тест на определение наличия коронавирусной инфекции можно получить, если сдать его в обеденное время.

Об этом заявили ученые из Медицинского центра университета Вандербильта, что в Нэшвилле.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты более 30 тыс. ПЦР-тестов, которые взяли в Нэшвилле в период с марта по июнь 2020 года. Специалисты сопоставили полученные результаты со временем взятия мазка и учли данные о больных пациентов, у которых тест не подтвердил SARS-Cov-2.

Результаты свидетельствуют, что состоялось двукратное изменение пропорций положительных результатов в течение суток, а максимальное количество приходится на 14.00.

По словам ученых, это может быть связано с тем, что различные группы пациентов проходят тестирование в определенное время, однако наиболее вероятное объяснение заключается в суточных колебаниях иммунитета, которые по-разному взаимодействует с патогеном.

— Мы предполагаем, что выделение SARS-Cov-2 имеют циклический характер с пиком в начале дня. Это наблюдение совпадает с результатами исследований других вирусов, таких как грипп и герпес, когда взаимодействие патогена с иммунной системой приводит к суточным колебаниям вирусного выделения, — отметили авторы исследования.

Как подготовиться к тесту на коронавирус

Тест на коронавирус — единственный достоверный метод диагностики заболевания. В Украине делают несколько вариантов тестов, среди которых ПЦР, ИФА и на антиген.

На любой анализ рекомендуют приходить утром, перед ним нельзя есть и пить. Кроме того, перед ПЦР нельзя умываться и чистить зубы.

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Источник: medrxiv