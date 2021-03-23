До 70% пациентов, которые выздоровели от коронавируса, нуждаются в реабилитации продолжительностью от трех до шести месяцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 марта.

— У нас значительно возросли риски постковидного синдрома в связи с британским штаммом. Люди, переболевшие коронавирусом, от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. И количество этих людей составляет до 70%, — отметил Степанов.

По его словам, у пациентов часто фиксируют тяжелое течение болезни. Также новый штамм характеризуется отсутствием бессимптомных случаев.

— Этот штамм вируса агрессивный, он поражает молодых людей, быстро передается и вызывает тяжелое течение болезни. Для него характерна тяжелая клиническая картина, стремительное увеличение госпитализаций связано именно с этим фактором, — утверждает министр.

Ранее основная возрастная группа людей, которые попали в больницы были старше 60 лет. В то же время сейчас количество госпитализаций возрастает у людей, которым 30-40 лет и старше.

Кроме того, Степанов сообщил, что британский штамм коронавируса уже распространен по всей стране.

Министр призвал украинцев соблюдать правила карантина, ведь это единственный способ уберечься от инфекции.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса. В стране резко ухудшилась эпидситуация за сутки — 11 476 новых больных. За сутки выписаны 8 044 человека, а умерли — 333.

Больше всего новых случаев обнаружили в Одесской (1 122), Львовской (995) и Харьковской (843) областях.

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