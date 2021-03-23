Реанимировал полицейский: в метро Киева с помощью дефибриллятора спасли мужчину

В киевском метро на станции Дворец спорта спасли 56-летнего мужчину с помощью дефибриллятора (прибора, предназначенного для ликвидации нарушения сердечной деятельности).

Об этом рассказала врач-интерн Александровской клинической больницы Кристина Ярмолина в Facebook.

Около 9.00 22 марта в приемное отделение пациента доставили после успешной реанимации. У мужчины было нарушение сердечного ритма. По словам врача, реанимацию пострадавшему провел полицейский, работник столичного метро.

Ярмолина отмечает, что пациент сейчас лечится в отделении больницы, одновременно спрашивая врачей о том, когда его уже выпишут домой.

Дефибрилляторы в киевском метро

В начале весны в Киеве дефибрилляторы установили на 19 станциях метро, ​​в частности на станции Дворце спорта. Это сделали в рамках проекта РеаниМетро.

Сейчас в метро думают над дополнительной закупкой медицинского оборудования. Вовремя оказанная помощь в метро может спасти чью-то жизнь. По данным Американской ассоциации сердца, шансы выжить уменьшаются до 10% с каждой минутой без дефибрилляции.

Фото: Кристина Ярмолина