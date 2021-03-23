Риновирус вытесняет Covid-19 из организма — результаты исследования

Обычный риновирус, вызывающий простуду, оказался сильнее Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные британскими учеными из Университета Глазго.

Они утверждают, что вирус, вызывающий простуду, может эффективно вытеснить коронавирус из клеток организма.

Чтобы доказать это, они использовали копию слизистой оболочки дыхательных путей человека, сделанную из клеток того же типа, и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом, который является одной из самых распространенных инфекций в мире.

Оказалось, если риновирус и Sars-CoV-2 выпустить одновременно, первый подавляет Covid-19.

По мнению исследователей, высокая распространенность риновируса может остановить новые штаммы коронавируса.

Дальнейшие эксперименты показали, что риновирус запускает иммунный ответ внутри инфицированных клеток, который блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии.

Новые последствия коронавируса

Британские ученые выяснили, что после коронавируса могут возникнуть проблемы с вестибулярным аппаратом и слухом

По результатам анализа, у 7,6% людей, переболевших Covid-19, зафиксировали потерю слуха на разных уровнях. В то же время 14,8% испытывали звон в ушах, а еще 7,2% жаловались на головокружение.