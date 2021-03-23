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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Это моральное возмущение: ВОЗ призвала производителей вакцин от Covid-19 лицензировать технологию

Всемирная организация здравоохранения призвала производителей вакцин против коронавируса последовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca и лицензировать свои технологии другим производителям препарата.

Вакцинація

Такое решение поможет избежать неравенства относительно доступа к вакцине против Covid-19 в различных странах. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— Несправедливое распределение вакцин — это не просто моральное возмущение. Это также экономически и эпидемиологически обречено на провал, — отметил политик.

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Глава ВОЗ призвал производителей принять эту модель для увеличения поставок препарата. В частности речь идет о поставках для программы обмена вакцинами Covax, стремящейся ускорить распространение вакцины и обеспечить равный доступ к препарату в разных странах.

Вакцина AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность и эффективность вакцины против коронавируса от фармацевтической компании AstraZeneca.

Ранее несколько стран остановили вакцинацию препаратом, поскольку после первой прививки у некоторых пациентов обнаружили образование тромбов вен головного мозга. Однако агентство уверяет, что между тромбами и вакциной AstraZeneca нет никакой связи.

По этой причине исследователи призвала продолжить вакцинацию против коронавируса этим препаратом. Всемирная организация здравоохранения также призвала страны использовать вакцину для иммунизации населения.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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