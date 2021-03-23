Сыворотка от коронавируса AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.

Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8.

Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca — идентичны. Первая просто производится по лицензии на заводе Serum Institute в Индии.

Препарат ранее одобрила ВОЗ для экстренного применения, Украина сделала это 22 февраля, а 24 числа уже стартовал первый этап вакцинации.

Согласно исследованиям в Великобритании, проведенным в начале февраля, эффективность вакцины AstraZeneсa в предотвращении госпитализации лиц, старше 70 лет, составляла более 80%.

А предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний препарата в США показали, что эффективность вакцины составляет 79%, а для людей в возрасте от 65 лет — 80%.

В исследовании приняли участие около 32,5 тыс. добровольцев. Covid-19 после прививки обнаружили у 141 человека.

В то же время у участников испытаний не обнаружили повышенного риска образования тромбоза.

Также исследование подтвердило безопасность и эффективность препарата для людей всех возрастов.

При этом вакцину, изготовленную в Индию, эксперты ВОЗ признали безопасной и эффективной.