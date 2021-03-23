Кто разработал вакцину AstraZeneca Covishield
Сыворотка от коронавируса AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.
Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8.
Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca — идентичны. Первая просто производится по лицензии на заводе Serum Institute в Индии.
Препарат ранее одобрила ВОЗ для экстренного применения, Украина сделала это 22 февраля, а 24 числа уже стартовал первый этап вакцинации.
Согласно исследованиям в Великобритании, проведенным в начале февраля, эффективность вакцины AstraZeneсa в предотвращении госпитализации лиц, старше 70 лет, составляла более 80%.
А предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний препарата в США показали, что эффективность вакцины составляет 79%, а для людей в возрасте от 65 лет — 80%.
В исследовании приняли участие около 32,5 тыс. добровольцев. Covid-19 после прививки обнаружили у 141 человека.
В то же время у участников испытаний не обнаружили повышенного риска образования тромбоза.
Также исследование подтвердило безопасность и эффективность препарата для людей всех возрастов.
При этом вакцину, изготовленную в Индию, эксперты ВОЗ признали безопасной и эффективной.
Противопоказания для вакцинации препаратом AstraZeneca
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал несколько противопоказаний для вакцинации сывороткой от AstraZeneca:
- повышенная чувствительность к веществу вакцины, которая указана в инструкции к препарату;
- сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой;
- тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови;
- ослабленный иммунитет.
Однако, по его словам, незначительное повышение температуры или простуда — не преграда для вакцинации, но в таком случае необходима консультации врача.
Сейчас среди 111 тыс. вакцинированных украинцев зафиксировано 495 незначительных побочных эффектов – от покраснения кожи до повышения температуры.
В Украине был только один случай, когда после прививки человека положили в больницу из-за повышения температуры в течение двух дней.
Сколько нужно доз для устойчивого иммунитета
Вакцину AstraZeneca вводят внутримышечно. Для эффективной иммунизации нужно получить две дозы с интервалом в 28 дней.
На сколько хватит
23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca Covishield.
В марте должны поступить 1,5 млн доз препарата из Индии. А потом еще 500 тыс. доз по механизму Covax.
В целом планируется прививать украинцев от коронавируса препаратами четырех производителей.
В Минздраве говорят, что к концу 2021 года смогут вакцинировать всех желающих.
Сколько вакцина AstraZeneca Covishield будет стоить в Украине
Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.
Относительно стоимости вакцин, то в Минздраве заявили, что по договоренности с производителем не имеют права разглашать эту информацию.
Когда вакцина появится на коммерческом рынке, ее цена в частных клиниках составит от 300 до 1 200 грн. Такую стоимость прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.
Где можно купить и сделать укол в Украине
Ни одной из вакцин от коронавируса нет в аптеках. А чтобы получить прививку, необходимо записаться в очередь на вакцинацию через портал Дия, контакт-центр Министерства здравоохранения (0 800 60 20 19) или портал covid.gov.ua. А потом просто ждать СМС-сообщения.