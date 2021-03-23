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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Поражает почки, ЦНС и печень: как британский штамм Covid-19 влияет на организм

Глава Минздрава Украины Максим Степанов охарактеризовал британский штамм коронавируса. Он рассказал, как мутация влияет на организм человека.

коронавірус

Об этом министр сообщил во время брифинга 23 марта.

— У штамма очень короткий инкубационный период — 1-3 дня, болезнь развивается очень быстро. Для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина. Бессимптомного течения болезни фактически не фиксируется, — отметил Максим Степанов.

Также он назвал органы человеческого организма, которые поражает британский вариант.

— Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистые, почки и даже центральную нервную систему, печень, — добавил глава Минздрава.

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Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года специалисты Великобритании заявили о распространении новой мутации вируса.

Вариант вызывает более тяжелое течение болезни. Сейчас он активно циркулирует в Украине.

Подробнее о британском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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