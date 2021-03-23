В шиповнике витамина С больше, чем в лимонах. Поэтому настой из него стал лидером среди витаминных напитков, которые рекомендуется употреблять весной в качестве профилактики гиповитаминоза и простуды. Чтобы получить больше полезных веществ из ягод, есть немало способов.

Как правильно приготовить напитки из шиповника рассказывает врач отоларинголог, фитотерапевт Евгений Соничев:

— Большинство людей шиповник запаривают в термосе. Но при высокой температуре витамин С разрушается. Значит, его в таком чае будет мало. Я предлагаю готовить лечебные и профилактические напитки из шиповника в три этапа.

Этап 1. Сохраним витамин С

Чтобы сохранить витамин С максимально, ягоды шиповника нужно залить на ночь чистой холодной водой. Ни в коем случае не кипятком! И дать настояться ночь. В течение следующего дня выпить настой.

Этап 2. Флавоноиды — на выход

На следующую ночь эти же ягоды уже можно запарить в термосе кипятком. И так же пить напиток в течение дня. Таким способом мы добиваемся максимального выхода флавоноидов — растительных пигментов, которые по своей структуре близки к гормонам. Они участвуют почти во всех процессах, что происходят в нашем организме и обладают противоопухолевыми свойствами.

Благодаря флавоноидам, в межсезонье (весна, осень) мы укрепляем свой организм.

В настой можно добавить мед или сахар. Но это необязательно.

Этап 3. Обогащаемся кальцием и железом

На третий день размягченные ягоды можно измельчить блендером, залить водой и прокипятить 10-15 минут. Настаивать также ночь. Этот напиток будет богат кальцием и железом.

Таким образом, правильно употребляя шиповниковый чай или настой, мы используем весь арсенал полезных веществ, содержащихся в целебных ягодах.

Все дело в дозе и в цели

Количество шиповникового чая на день зависит от цели: