В шиповнике витамина С больше, чем в лимонах. Поэтому настой из него стал лидером среди витаминных напитков, которые рекомендуется употреблять весной в качестве профилактики гиповитаминоза и простуды. Чтобы получить больше полезных веществ из ягод, есть немало способов.
Как правильно приготовить напитки из шиповника рассказывает врач отоларинголог, фитотерапевт Евгений Соничев:
— Большинство людей шиповник запаривают в термосе. Но при высокой температуре витамин С разрушается. Значит, его в таком чае будет мало. Я предлагаю готовить лечебные и профилактические напитки из шиповника в три этапа.
Этап 1. Сохраним витамин С
Чтобы сохранить витамин С максимально, ягоды шиповника нужно залить на ночь чистой холодной водой. Ни в коем случае не кипятком! И дать настояться ночь. В течение следующего дня выпить настой.
Этап 2. Флавоноиды — на выход
На следующую ночь эти же ягоды уже можно запарить в термосе кипятком. И так же пить напиток в течение дня. Таким способом мы добиваемся максимального выхода флавоноидов — растительных пигментов, которые по своей структуре близки к гормонам. Они участвуют почти во всех процессах, что происходят в нашем организме и обладают противоопухолевыми свойствами.
Благодаря флавоноидам, в межсезонье (весна, осень) мы укрепляем свой организм.
В настой можно добавить мед или сахар. Но это необязательно.
Этап 3. Обогащаемся кальцием и железом
На третий день размягченные ягоды можно измельчить блендером, залить водой и прокипятить 10-15 минут. Настаивать также ночь. Этот напиток будет богат кальцием и железом.
Таким образом, правильно употребляя шиповниковый чай или настой, мы используем весь арсенал полезных веществ, содержащихся в целебных ягодах.
Все дело в дозе и в цели
Количество шиповникового чая на день зависит от цели:
- для укрепления иммунитета – по полстакана 3-4 раза в день;
- для снижения аппетита (при похудении) – по 100 мл за полчаса до еды;
- как желчегонное средство – по стакану с утра натощак. Завтрак – через полчаса;
- для лучшего усвоения кальция и железа шиповник пьют вечером (200 мл).
Внимание! Шиповник обладает сильным желчегонным свойством, поэтому противопоказан при желчно-каменной болезни.
Витамин С – водорастворимый витамин, который повышает иммунитет, способствует усвоению железа, а также защищает организм от старения.
Больше всего витамина С в сырых фруктах и овощах. Подробнее о витаминах читайте в материале Фактов ICTV.