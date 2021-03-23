Разработанные вакцины против коронавируса полностью не спасают от новых вариантов возбудителя. Против новых штаммов вещества гарантируют лишь незначительную защиту, вероятно, имея возможность облегчать тяжесть течения болезни. Поэтому ВОЗ рекомендует применять их во время циркуляции в стране любых вариантов коронавируса.

Об этом Фактам ICTV заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. По его словам, сформированные вакциной антитела эффективны против британского варианта, который является идентичным первоначальному варианту. В то же время свойства южноафриканского штамма позволяют ему ускользать от натренированного иммунитета.

— Исследования еще продолжаются. В лабораторных экспериментах прививочные антитела справляются со значительно меньшей концентрацией вируса, а у 48% образцов плазмы — вообще теряют такую ​​способность. Вероятно, в жизни это может проявляться как защита при небольшой вирусной дозе. Если небольшое количество частиц нового варианта вируса попало в организм, то антител, которые наработаны благодаря вакцине, хватит для противодействия заболеванию или перенесению его в бессимптомной форме. Но если вирусная доза достаточно велика, нейтрализационных возможностей антител может не хватать, — отмечает Вадим Аристов.

По его словам, отдельные производители вакцин заявляют о экспериментальном подтверждении эффективности их вакцин против новых вариантов. Однако уровень защиты, влияние на степень тяжести болезни — вопросы, на которые еще нужно искать ответы.

— Самая сложная ситуация с южноафриканским вариантом. Вакцина AstraZeneka не защищает от развития болезни легкой и средней степени тяжести. А для проверки защиты от тяжелой степени не хватило количества привлеченных пациентов, — добавляет инфекционист.

Как прогнозирует специалист, если появятся более существенные мутации, от таких вариантов ученым придется разрабатывать новые версии вакцин.

— Сейчас производители сообщают, что такая работа уже проводится. Вакцины на технологии мРНК с этим легко справятся. Они, как на печатной машинке, печатают измененную генетическую последовательность, добавляют ее в свой технологический процесс и получают новые флаконы для распространения. Думаю, даже крупных исследований не понадобится, — комментирует Вадим Аристов.

Но пока прогнозов относительно выхода новых версий вакцин нет, лучше вакцинироваться уже готовыми. Ведь реальная, пусть и неполная, защита лучше, чем вообще ее отсутствие.

А государству нужно готовиться к очередным покупкам новых вакцин.

— На уровне государства нужно закладывать средства на следующий раунд, потому что, скорее всего, в конце года придется вакцинировать дополнительно бустерными дозами вакцины с обновленной версии, — подводит итог инфекционист.

Новые штаммы и вакцинация

В мире с декабря 2020 года продолжается вакцинация против коронавируса, в Украине этот процесс начался 24 февраля.

В то же время на планете начали фиксировать новые штаммы вируса, которые, по информации специалистов, являются более заразными.

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