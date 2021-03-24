Уже больше года на планете хозяйничает вирус, который не только заражает опасной болезнью, но и вмешивается во все жизненные процессы. Люди теряют здоровье, отношения, деньги, сон. О бессоннице после преодоления коронавирусной болезни Факты ICTV расспросили Анастасию Гончар, врача-невролога клиники Оберег.

Нарушения сна, связаны с пандемией, называют “коронасомния”. О первых исследованиях нарушений сна из-за Covid-19 стало известно в Китае. Была собрана информация путем опроса 7236 добровольцев. Приблизительно треть из них — медицинские работники.

Около 35% сообщили о симптомах тревожности, 20% — о депрессии, 18% — о плохом качестве сна. Больше всех жалоб было у сотрудников, которые очень переживали из-за о пандемии.

— Многие из опрашиваемых страдали от изоляции в закрытом пространстве и смены поведения, что связано с пандемией. Люди могут тревожиться не только из-за коронавируса, но и по другим причинам: финансовые трудности, психологические и межличностные факторы, — говорит Анастасия Гончар.

В общем, любое беспокойство негативно сказывается на сне. И любые методы, используемые, чтобы отвлечь от тревоги, не помогают. Настойчивые мысли мешают заснуть или вернуться ко сну, если проснулись ночью.

Новые исследования показали, что посткоронавирусные симптомы могут длиться до 6 месяцев. Среди них нарушения сна стоят на третьем месте.

Причем, это касается не только пациентов, которые были госпитализированы с тяжелыми формами болезни. Морфей пролетает даже мимо тех, кто перенес Covid-19 в легкой форме, но до сих пор чувствует его последствия.

Трудно сказать, какой вид бессонницы вызван изоляцией, тревожностью, а какой имеет физиологические корни. Ученые изучают эти явления, но пока что не имеют четкой картины, и не могут дать конкретных советов по лечению нарушений сна после Covid-19.

Что же делать, чтобы не “поехала крыша” от бессонницы?

Советы врача

Составьте график дел на день, а лучше на неделю. Четко придерживайтесь его. Ложитесь в постель в одно и то же время, так же и просыпайтесь. Избегайте дремоты после того, как проснулись, иначе будете чувствовать себя разбитым и уставшим. Вставая в одно и то же время, даже недоспав, вы обеспечите себе лучшее засыпание вечером. За час-полтора до сна выделите время, чтобы заняться деятельностью, которая не будет перегружать и стимулировать центральную нервную систему: разгадывайте кроссворды, посмотрите легкий старый фильм, почитайте бумажную книгу. Упражнения для глубокого дыхания также прекрасно действуют перед сном. Используйте приложения для медитации и релаксации, слушайте звуки природы. Уберите гаджеты подальше от себя. Не прокручивайте ленту новостей в соцсетях. И не читайте новости! Можно подумать, что больше всего перед сном вам нужно узнать о количестве смертей от коронавируса, ДТП и природных катаклизмах. Если вы не можете отказаться от своих устройств, то по крайней мере, включите ночной режим. Темная комната и прохладная температура создадут идеальные условия для сна. Не стоит принимать слишком горячую ванну перед сном, это может повысить температуру тела и усложнить засыпание. Из физических упражнений на сон лучше всего влияют йога, езда на велосипеде, пилатес, быстрая ходьба. Не употребляйте тяжелую пищу . Если вы просыпаетесь ночью из-за голода, съешьте горсть сухариков или фрукты.

Чтобы заснуть быстро и спать хорошо, можно включить фантазию. Визуализируйте себя за тем занятием, которое у вас хорошо выходит. Ваше настроение улучшится, и сон не улетучится, а, наоборот, охватит вас и понесет в мир релакса. О трех эффективных методах быстрого засыпания читайте в Фактах ICTV.