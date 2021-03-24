В Украине с начала года зафиксировали второй случай заболевания ботулизмом. В Черкасской области женщина отравилась домашней колбасой и сейчас находится в состоянии искусственной комы.

Пациентка пожаловалась на симптомы через несколько дней после употребления продукта. У нее появились расстройства зрения, нарушение речи и расстройство пищеварения. Женщину госпитализировали и перевели в реанимационное отделение Черкасской городской инфекционной больницы из-за ухудшения состояния здоровья.

Врач-инфекционист Роман Пономаренко рассказал Фактам ICTV о главных симптомах ботулизма, его лечении и профилактике.

Что такое ботулизм и причины возникновения

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба. Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать это заболевание. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными. Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

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Также ботулизм может возникнуть вследствие потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.д.).

Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.

Симптомы ботулизма

Симптомы зависят от количества токсина, который попал в организм человека. Чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. В то же время проявления болезни могут возникнуть и раньше — через 2 часа или значительно позже — около 4-х суток.

— Существует легкое, среднее и тяжелое течение болезни. Легкое может пройти незаметно — от диареи 1-2 раза в день до слабости. Среднее и тяжелое — нарушения желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем может присоединиться неврологическая симптоматика, двоение в глазах, пелена в глазах, парез кишечника, — отметил врач.

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

тошнота, рвота, ослабление стула, а затем — стадия пареза кишечника — вздутие живота, запор;

поражение мышц шеи и конечностей.

По словам инфекциониста, самый первый признак, когда стоит заподозрить ботулизм, — это вялость в ногах, то есть человек как будто не может стать на конечности.

Диагностика ботулизма тяжелая, ведь для этого нужно собрать все факторы и симптомы. На первых этапах трудно сказать, что это именно ботулизм, пока не будет ярко выраженных симптомов.

Однако это опасное заболевание, ведь в любой момент после того, как вегетативные формы попадают в организм человека, они могут начать выделять токсины, что может привести к резкому ухудшению состояния и вызвать остановку дыхания.

Лечение ботулизма

Все люди с ботулизмом или подозрением на это заболевание подлежат госпитализации, ведь именно от ранней диагностики и правильного лечения зависит жизнь человека.

— На первичных этапах, даже если у человека еще не подтвержден диагноз “ботулизм”, врачи все равно делают промывание желудка. Также мы берем биологическую пробу (кровь из вены), чтобы узнать серотип возбудителя и применить правильную сыворотку во время лечения, — рассказывает инфекционист.

Использование противоботулинической сыворотки (ПБС) — единственный эффективный метод лечения ботулизма.

Последствия могут быть как тяжелые — некроз кишечника, инсульт, инфаркт, паралич, псевдобульбарный синдром, так и легкие — после лечения все функции постепенно восстанавливаться в организме.

Профилактика ботулизма

Врач подчеркнул, что все продукты должны готовиться в надлежащих условиях с соблюдением определенных правил:

Термическая обработка — споровые формы возбудителя устойчивы к воздействию физических и химических факторов, поэтому их можно уничтожить автоклавированием под воздействием высокого давления. В то же время вегетативные формы, которые опасны для человека, погибают при кипячении за 10-15 мин. Продолжительность термической обработки зависит от температуры в которой обрабатывают продукт.

Мытье продуктов.

Соблюдение правил гигиены.

Лучше избегать продуктов неизвестного происхождения.

Следует избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мяса, грибов домашнего и промышленного производства.

Что есть при пищевом отравлении

Пищевое отравление — это собирательный термин, который объединяет острые нарушения пищеварения (тошнота, рвота, понос), возникающие после приема некачественных продуктов или напитков. Иногда, в зависимости от вида отравления, клинических симптомов намного больше.

Желательно исключить в острый период при пищевом отравлении: овощи и фрукты, молоко, мясо и рыбу. Следует отдавать предпочтение термической обработке — паровой, в духовке или отваривать пищу.

Подробнее о том, что можно есть во время пищевого отравления — читайте на Фактах ICTV.