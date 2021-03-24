В Украине ученые обнаружили новые мутации британского штамма коронавируса, которые сразу же проявили себя как более агрессивные и заразные, вызывая тяжелое течение болезни. Именно с ними связывают начало третьей волны эпидемии на территории Украины. Подробнее об этом Факты ICTV расспросили Анну Геращенко, доктора биологических наук Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ).

Ученые отмечают, что именно модифицированный штамм “британца” вызвал новый всплеск заболеваемости, которая в последнее время уже шла на спад. Участились и повторные случаи инфицирования.

Врачи же сразу заметили, что нынешние пациенты поступают в больницы в более тяжелом состоянии, чем раньше, и их лечение сопряжено с трудностями. Хотя протоколы лечения уже наработаны.

— Были исследованы 17 образцов, которые взяли у больных в Ивано-Франковске и 2 в Киеве. Во всех (100%) обнаружили новый британский штамм коронавируса. Он отличается от предыдущих коронавирусов более быстрым проникновением и размножением в клетках человека. Врачи наблюдают у этих больных более тяжелое течение заболевания, — сообщает Анна Геращенко.

Почему нужно искать новые штаммы

Уже больше года коронавирус, известный как SARS-CoV-2, вызывающий Сovid-19, изучается в научных лабораториях всего мира. Благодаря работе ученых мы знаем о нем много и научились его определять, лечиться от инфекции.

— Но новые мутации бросают человечеству и новые вызовы. Следовательно, нам нужно если не работать на упреждение, то хотя бы успевать следить за изменениями, которые несут реальную угрозу жизни. Ситуация с новым штаммом “британца” в Украине показала наглядно, почему нужно быть оперативными, — объясняет Анна Геращенко.

Напомним, ученые из Центра общественного здоровья и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины еще в январе отправили образцы штаммов в немецкую клинику Шарите для исследований. И 15 марта она подтвердила наличие единичных случаев в Украине британского штамма коронавируса и преобладание 6-7 штаммов, “привычных” для Украины.

— Наборы симптомов старых и нового штаммов мало отличаются. Одно важно, согласно данным врачей – новый штамм “помолодел” (он подкашивает молодых людей и детей), вызывает более тяжелое состояние, дольше лечится и опасен серьезными последствиями, — заметила Анна Геращенко. — Поэтому ученые нашего института провели секвенирование генома коронавируса и уже через неделю имели подтверждение массового появления нового британского штамма.

А в это время “штамм-мутант” уже понесся по стране, захватывая все новые области. Его остановить уже очень сложно. Локализация очага заражения помогла бы избежать не только большого числа заболевших, но закрытия многих областей, что немаловажно для экономики страны.

Анна Геращенко уверена, что изучение мутаций – это вопрос национальной безопасности. Его нужно проводить регулярно, как это делается в странах Европы.

И хоть больному все равно, от какого штамма его лечат: европейского или латиноамериканского, с точки зрения правительства страны важно мониторить ситуацию. Без этой информации мы как в тумане – идем туда, не знаем куда.

А вот ученые уже знают направление, куда идти и что делать. В ИМБГ уже подана и одобрена программа секвенирования генома совместно с ЦОЗ, и даже есть предварительное обещание правительства поддержать. Но, как говорится, обещать — не значит жениться.

По словам Анны Геращенко, медлить нельзя: существующие вакцины пока еще действенны против нашего мутировавшего “британца”. Но другие штаммы – агрессивные бразильский и южноафриканский – не поддаются им, они, коварные, научились обходить наш иммунитет и уже стоят на пороге нашего дома. Еще немного и постучат. Или выбьют дверь.

Интересные факты

ВОЗ рекомендует странам считать, что мутировавший штамм коронавируса содержится в 5% всех положительных образцов на Covid-19.

Секвенирование генома. Метод предполагает “прохождение” по всей цепочке нуклеотидных оснований, из которых состоит геном вируса. Это позволяет увидеть любые отличия конкретного вируса от его “собратьев” по SARS-CoV-2. Это очень информативный, но сложный и дорогой метод. Стоимость секвенирования одного генома начинается от нескольких сотен долларов.

Чтобы осуществить секвенирование генома вируса, нужны: специальный прибор — секвенатор (стоимостью несколько сотен тысяч долларов), реактивы, специально обученный персонал и компьютерные программы, которые обрабатывают полученные данные.