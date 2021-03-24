Более 20 тыс. грн: в Украине планируют штрафовать за продажу лекарств детям

В Украине планируют ввести штрафы для тех, кто продает лекарства несовершеннолетним.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №5123-1.

Согласно ему, вводится административная ответственность за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам. В частности, речь идет и об интернет-заказах.

Штрафовать планируют лиц, которые непосредственно ведут розничную торговлю и доставку лекарственных средств. Штрафы будут составлять от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, это равно 6,8 тыс. — 13,6 тыс. грн.

За повторное правонарушение будут наказывать штрафом от 800 до 1400 таких минимумов. Это 13,6 тыс. — 23,8 тыс. грн.

Запрет на продажу лекарств

В феврале 2021 года стало известно, что в Верховной Раде готовят два законопроекта об ограничении продажи лекарств детям до 14 лет.

Ограничения хотят ввести в связи с ростом показателей детских самоубийств в начале 2021 года.