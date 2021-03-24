В Национальной детской специализированной больнице Охматдет впервые пересадили почку. Новый орган получила 12-летняя девочка из Харьковской области, которая родилась с проблемами с почками.

Об этом сообщила основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец в социальных сетях.

— Мало кто знает, но, когда у ребенка отказывают почки, он переезжает в Киев в Охматдет, где три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа. Далеко не у всех родителей хватает сил получить деньги на трансплантацию за рубежом — это $70 тыс. Для таких детей токсикология Охматдета превращается в дом, где они живут годами, — отметила Заславец.

У девочки отказали почки и ее отец согласился стать донором. По словам Заславец, операция прошла успешно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Она добавила, что теперь шанс на счастливую жизнь есть у всех детей, которые сейчас живут в токсикологии Охматдета.

В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5 тыс. человек. Лишь около ста таких операций делают в Украине — другие люди становятся в очередь для участия в программе Лечение за рубежом. В 2020 году на пересадку органов в других странах Украина потратила 1 млрд 90 млн грн.

В Одессе удалили опухоль глаза

В одесском Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова впервые в мире провели операцию по удалению большой опухоли глаза методом электросварки.

У 21-летней девушки был синдром Стюрж-Вебера и большая опухоль глаза — ее диаметр составлял примерно 17 миллиметров. Это редкая болезнь, которая возникает один раз в 60 тыс.

Подробнее о первом удалении опухоли глаза в Одессе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ирина Заславец