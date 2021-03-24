В ЕС ввели ускоренную процедуру утверждения вакцин от новых штаммов Covid-19

Европейская комиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, которые эффективны от новых штаммов Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

— Сегодня Еврокомиссия вводит ускорения выдачи разрешений на адаптированные вакцины Covid-19, — отметили в пресс-службе.

Процедура будет содержать положения, которое позволит использовать адаптированные вакцины с меньшим набором дополнительных данных.

Также ЕК усилила механизм авторизации экспорта вакцин от Covid-19 за пределы ЕС.

— Мы вводим принципы взаимности и пропорциональности как дополнительные критерии, которые необходимо учитывать перед выдачей разрешения на экспорт вакцины от коронавируса. Это гарантирует, что ЕС сможет вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета, — добавили в Еврокомиссии.

Принцип взаимности — страна назначения ограничивает экспорт вакцин от Covid-19 или компонентов для их производства, производимых на ее территории. В то же время принцип пропорциональности предполагает учет ситуации в стране назначения — эпидемической ситуации и показателей вакцинации от коронавируса, а также доступность вакцин для этой страны.

Новый регламент станет основой для правительств 27 стран ЕС, которые будут принимать решение, блокировать экспорт вакцин или нет.

Covid-паспорта

Члены крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии выступили за ускорение процедуры одобрения паспортов вакцинации от коронавируса.

По словам лидера группы Манфреда Вебера, вопрос о введении паспортов должен быть рассмотрен по ускоренной процедуре.

Подробнее о введении паспортов вакцинации от Covid-19 читайте на Фактах ICTV.