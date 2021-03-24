Ученые из Турции работают над шестью проектами по созданию вакцин против коронавируса, один из них — вакцина в виде назального спрея.

Об этом сообщил глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхал Акдоган в комментарии одному из изданий.

По его словам, проектами занимаются в университетах Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз и техническом университете Йылдыз. Вакцина, разработана в университете Эрджиес, уже проходит второй этап испытаний.

— Испытания вакцины, разработанной в Университете Эрджиес, продолжаются, у нас есть еще немного времени для того, чтобы объявить предварительные результаты, — отметил Акдоган.

Также он добавил, что специалисты работают над вакциной против Covid-19 в виде назального спрея.

— Это также новая технология в мире. Научные исследования вакцины в виде назального спрея продолжаются. Клинические испытания на людях пока не начались, — сказал он.

Он заверил, что после проведения испытаний потенциальных вакцин в Турции будет налажено их производство.

Спрей Bharat Biotech от коронавируса

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции, которая не требует уколов или других болезненных манипуляций.

Компания планирует завершить клинические испытания в сентябре-октябре этого года, чтобы уже с продуктом выйти на рынок.

Подробнее о вакцине-спрее от коронавируса компании Bharat Biotech — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Агентство Анадолу