Четверть населения считает, что уже перенесли коронавирусную инфекцию. Это подтверждается результатами опроса социологической группы Рейтинг.

Индекс эмоционального напряжения в Украине вырос в последнее время в связи с быстрым и резким распространением Covid-19. В марте тех, кто оценивал свое состояние как напряженное стало 26% (в феврале – 23%). А четверть населения считает, что уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что спокойно себя чувствуют 43% украинцев. Наиболее беспокойно себя ощущают женщины старшего возраста. Особенно те, кто тяжело перенес Covid-19.

За время исследований наибольшее напряжение было отмечено в ноябре 2020 г.

Интересно, что за два последние месяца выросло число тех, кто считает, что уже болели коронавирусом (с 16 до 24%). Среди тех, кто считает, что болел половина имела положительный результат теста, а половина имела симптомы, но не делала тесты.

На территории Украины преобладают тяжелые случаи протекания коронавирусной инфекции.