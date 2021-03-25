Косточка, которая увеличилась на большом пальце стопы — это не только не эстетично. Таким образом проявляется заболевание, которое называется вальгусным плоскостопием.

Об этом рассказал Фактам ICTV врач-ортопед Игорь Гордейчук.

Считается, что эта проблема чаще касается женщин, но статистика свидетельствует, что мужчины тоже страдают от нее.

Основная причина возникновения косточки — поперечное плоскостопие.

Существуют и другие причины:

обувь на высоких каблуках;

узкая обувь;

наследственность.

Врач рассказал, можно ли избавиться от косточки.

— Если вы будете носить ортопедическую стельку, которая подобрана индивидуально, или использовать силиконовые корректоры, которые вставляются в обувь, шины на палец (их надевают на ночь), то можно избавиться косточки.

Но если все эти методы не помогли, нужно обращаться к хирургу. Операция по удалению косточки травматическая и не гарантирует, что не будет рецидива, сказал врач.

Между прочим, днепровские ортопеды научились делать операции, которые за 7 минут избавляют человека от плоскостопия.