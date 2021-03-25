Косточка, которая увеличилась на большом пальце стопы — это не только не эстетично. Таким образом проявляется заболевание, которое называется вальгусным плоскостопием.
Об этом рассказал Фактам ICTV врач-ортопед Игорь Гордейчук.
Считается, что эта проблема чаще касается женщин, но статистика свидетельствует, что мужчины тоже страдают от нее.
Основная причина возникновения косточки — поперечное плоскостопие.
Существуют и другие причины:
- обувь на высоких каблуках;
- узкая обувь;
- наследственность.
Врач рассказал, можно ли избавиться от косточки.
— Если вы будете носить ортопедическую стельку, которая подобрана индивидуально, или использовать силиконовые корректоры, которые вставляются в обувь, шины на палец (их надевают на ночь), то можно избавиться косточки.
Но если все эти методы не помогли, нужно обращаться к хирургу. Операция по удалению косточки травматическая и не гарантирует, что не будет рецидива, сказал врач.
Между прочим, днепровские ортопеды научились делать операции, которые за 7 минут избавляют человека от плоскостопия.