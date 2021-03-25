В Канаде расширили инструкцию о применении вакцины против коронавируса от AstraZeneca (Covishield), добавив в нее информацию об осложнениях после иммунизации в виде формирования сгустков крови в организме человека.

При этом уточняется, что такие последствия фиксировались очень редко.

— Health Canada обновила инструкцию вакцины AstraZeneca (Covishield), чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после иммунизации, — отмечают канадские специалисты.

Однако канадцев продолжают уверять, что вакцина этого производства продолжает быть безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом.

В Канаде используют вакцину AstraZeneca индийского производства, как и в Украине.

Вакцинация в Украине

Вакцина от AstraZeneca (Covishield) — один из препаратов, которым активно прививают людей во всем мире.

При этом у привитых наблюдаются побочные реакции, были сообщения и о летальных случаях. Однако регуляторные органы стран продолжают рекомендовать использовать вещество.

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Источник: Goverment of Canada