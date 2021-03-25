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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Добавили информацию о тромбах: в Канаде расширили инструкцию вакцины от AstraZeneca

В Канаде расширили инструкцию о применении вакцины против коронавируса от AstraZeneca (Covishield), добавив в нее информацию об осложнениях после иммунизации в виде формирования сгустков крови в организме человека.

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При этом уточняется, что такие последствия фиксировались очень редко.

— Health Canada обновила инструкцию вакцины AstraZeneca (Covishield), чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после иммунизации, — отмечают канадские специалисты.

Однако канадцев продолжают уверять, что вакцина этого производства продолжает быть безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом.

В Канаде используют вакцину AstraZeneca индийского производства, как и в Украине.

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Вакцинация в Украине

Вакцина от AstraZeneca (Covishield) — один из препаратов, которым активно прививают людей во всем мире.

При этом у привитых наблюдаются побочные реакции, были сообщения и о летальных случаях. Однако регуляторные органы стран продолжают рекомендовать использовать вещество.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Goverment of Canada

Фото: Depositphotos

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