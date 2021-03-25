Индия остановила поставки вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Covieshild за границу, чтобы удовлетворить собственные потребности в препарате.

Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам. Он сообщил, что Украина пытается получить от индийского правительства разрешение на экспорт препарата. По его словам, Украина должна была получить до конца марта дополнительные 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

В министерстве иностранных дел Индии отметили, что это лишь временный шаг. Предварительно ограничения продлятся до конца апреля.

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Эти действия коснутся около 190 стран мира, которые должны получить вакцину от коронавируса в рамках Covax. Это инициатива ВОЗ, благодаря которой организация пытается обеспечить равный доступ к препарату во всех странах.

По состоянию на конец марта Индия экспортировала в другие страны более 60 млн доз препарата. Преимущественно речь идет о лицензированном аналоге вакцины Oxford-AstraZeneca. В частности вакцинация в Украине проходит индийским препаратом.

Вакцина против коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила данные относительно эффективности своей вакцины против коронавируса. В компании заявили, что препарат эффективный на 76%.

Ранее исследователи сообщали, что вакцина против коронавируса AstraZeneca эффективна на 79%. Несмотря на новые данные исследований, препарат все так же защищает на 85% людей пожилого возраста от возможности заболеть коронавирусом.

Источник: BBC