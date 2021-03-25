Кодирование от алкоголизма: почему это опасно — нарколог

Кодирование от алкоголизма — достаточно опасный способ лишить человека желания выпивать, потому должно быть сделано с учетом всех противопоказаний и по инициативе пациента.

Об этом рассказал Фактам ICTV врач-нарколог Асан Кадыров в программе Есть здоровый вопрос.

— Во время кодирования человеку вшивается специальный препарат, и в мышцах образуется депо этого вещества. Титр этого препарата в крови всегда одинаков. Поэтому если в организме не будет алкоголя — реакции тоже не будет. А если попадает алкоголь, то он не дает ему распадаться, — отметил врач.

По его словам, неокисленный алкоголь очень токсичен для организма, поэтому после его употребления у закодированного человека могут появиться неприятные ощущения: тахикардия, тошнота, тяжесть, дрожь в теле, покраснение.

В тяжелых случаях, если врач не учел сопутствующие болезни пациента, употребление алкоголя может привести к инфаркту или инсульту.

— То есть эти методы на примитивном уровне дают просто блокаду. Они вызывают у человека страх. Но пациенты убеждены, что это кодування в крайнем случае спасет их от желания выпить снова. Хотя я всем объясняю, что если выпить алкоголь после кодирования, можно умереть, — подчеркнул Кадыров.

Врач добавил, что употребление алкоголя даже в малых дозах пагубно влияет на организм. Спиртное разрушает малые сосуды, ухудшает общее состояние организма и негативно влияет на работу мозга.

— Жить надо трезво. Нет смысла в употреблении алкоголя, ведь он не решает проблем, — утверждает специалист.

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Почему не стоит употреблять алкоголь

Алкоголь больше всего влияет на головной мозг, печень и сердце. В мозгу вещество нарушает процесс взаимосвязи между нейронами, что может привести к потере сознания, амнезии.

Также алкоголь является фактором риска развития новообразований полости рта, горла, кишечника, печени и молочных желез (даже при незначительном употреблении эти риски повышаются на 20%).

Подробнее о вреде алкоголя для организма читайте на Фактах ICTV.