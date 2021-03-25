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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Маску нужно носить даже на улице. Украинский ученый объяснил, почему это важно

Украинцам стоит придерживаться карантина и носить маски даже на улицах. В связи с распространением в стране британского штамма коронавируса соблюдение этого правила имеет смысл.

карантин в україні

Такую позицию озвучил научный сотрудник отдела физики биологических систем Института физики НАНУ Семен Есилевский на своей странице в Facebook

— Британский штамм намного более заразен, чем “дикий”, прошлогодний. Он передается существенно легче и даже мимолетные контакты с носителем сейчас в разы опаснее, чем раньше, — сообщил Семен Есилевский.

По его словам, есть огромная вероятность заразиться на оживленной улице.

— На оживленной улице невозможно держать дистанцию в пресловутые 1,5 м. За пару минут на вас успеют дыхнуть с десяток человек с достаточно близкого расстояния. Да, контакты мимолетные, по паре секунд, но их много. При такой фоновой заболеваемости, как у нас сейчас, вероятность быть “обдышанным” носителем весьма существенна, — добавил эксперт.

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Маску не нужно носить во время пребывания на улице в тех местах, где возможно соблюдать дистанцию.

— Ключевое слово — в одиночестве. Киевские парки в выходные ничем не отличаются по плотности потока людей от оживленной улицы, — подвел итог ученый.

Карантин в Украине

Соблюдение масочного режима — одна з важных рекомендаций во время карантина в Украине.

Эта мера позволяет замедлить темпы распространения коронавируса.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Семен Есилевский

Фото: Pixabay

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