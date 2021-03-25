В Украине внесут изменения в план вакцинации от коронавируса, поскольку в страну 25 марта прибудет партия препарата китайской компании Sinovac Biotech в количестве 200 тыс. доз из заказанных 1,915 млн.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, план вакцинации от коронавируса, который представил Минздрав, устарел. Новая вакцина CoronaVac будет распространяться аналогично предыдущей — Covishield.

— Любые другие вакцины, которые будут или в рамках инициативы COVAX, или в рамках двусторонних контактов, будут распространяться в соответствии с планом вакцинации, — отметил Немчинов.

В то же время врач-инфекционист Светлана Гук отметила, что неизвестно, можно ли заменить вакцину Covishield на CoronaVac во время введения второй дозы, если первой не хватит.

— Сейчас в мире только проводят исследования вакцинации и ревакцинации первой и второй дозы вакцин. Никто не может сказать, что так можно делать, а с другой стороны, никто не скажет, что нельзя. Чтобы узнать это, нужны результаты исследований, ведь эти препараты изготовлены по-разному, они могут иметь разные точки приложения, — отметила врач.

Она считает, что введение различных вакцин во время первой дозы и второй не удовлетворительно с технической точки зрения, поэтому теоретически прививание должно быть одинаковыми препаратами.

CoronaVac — цельновирусная инактивированная вакцина, то есть вирус выращивают на клеточных культурах и химически инактивируют. В то же время Covishield — векторная вакцина, в которой есть генетический материал Covid-19, который помогает иммунной системе распознавать вирус.

Вакцина CoronaVac

Вакцину CoronaVac вводят внутримышечно. Для выработки иммунитета необходимы две дозы интервалом в две недели.

Ее уже широко применяют для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

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Фото: Сумская ОГА