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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Более 10 тыс. смертей и 400 тыс. больных за сутки: коронавирус в мире 25 марта

В мире по состоянию на 25 марта коронавирусом заболели 124 535 520 человек, только за последние сутки — 431 895 992.

Коронавирус в мире СТАТИСТИКА

От последствий, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умер 10 421 пациент, всего — 2 738 876.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 29 653 604 (+58 755)
  • Бразилия — 12 130 019 (+82 493)
  • Индия — 11 787 534 (+53 476)
  • Россия — 4 492 692 (+9 221)
  • Великобритания — 4 312 912 (+5 604).
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Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 539 027 (+775)
  • Бразилия — 298 676 (+3 251)
  • Мексика — 199 048 (+809)
  • Индия — 160 692 (+251)
  • Великобритания — 126 382 (+98).

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 25 марта 2021 года в стране зафиксировали 1 401 228 случаев, за сутки — 16 669.

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 838 пациентам, было проведено 128,6 тыс. тестирований.

Коронавирус в мире

Если сравнить с мировой статистикой коронавируса, то 24 марта заболели 461 606 человек.

За сутки зафиксировали 8363 новых летальных случая.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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