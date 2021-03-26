В мире по состоянию на 25 марта коронавирусом заболели 124 535 520 человек, только за последние сутки — 431 895 992.

От последствий, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умер 10 421 пациент, всего — 2 738 876.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 653 604 (+58 755)

Бразилия — 12 130 019 (+82 493)

Индия — 11 787 534 (+53 476)

Россия — 4 492 692 (+9 221)

Великобритания — 4 312 912 (+5 604).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 539 027 (+775)

Бразилия — 298 676 (+3 251)

Мексика — 199 048 (+809)

Индия — 160 692 (+251)

Великобритания — 126 382 (+98).

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 25 марта 2021 года в стране зафиксировали 1 401 228 случаев, за сутки — 16 669.

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 838 пациентам, было проведено 128,6 тыс. тестирований.

Коронавирус в мире

Если сравнить с мировой статистикой коронавируса, то 24 марта заболели 461 606 человек.

За сутки зафиксировали 8363 новых летальных случая.