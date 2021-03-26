В мире по состоянию на 25 марта коронавирусом заболели 124 535 520 человек, только за последние сутки — 431 895 992.
От последствий, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умер 10 421 пациент, всего — 2 738 876.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 29 653 604 (+58 755)
- Бразилия — 12 130 019 (+82 493)
- Индия — 11 787 534 (+53 476)
- Россия — 4 492 692 (+9 221)
- Великобритания — 4 312 912 (+5 604).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 539 027 (+775)
- Бразилия — 298 676 (+3 251)
- Мексика — 199 048 (+809)
- Индия — 160 692 (+251)
- Великобритания — 126 382 (+98).
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 25 марта 2021 года в стране зафиксировали 1 401 228 случаев, за сутки — 16 669.
За последние сутки госпитализация понадобилась 4 838 пациентам, было проведено 128,6 тыс. тестирований.
Коронавирус в мире
Если сравнить с мировой статистикой коронавируса, то 24 марта заболели 461 606 человек.
За сутки зафиксировали 8363 новых летальных случая.