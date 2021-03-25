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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Симптомы сколиоза: как распознать болезнь самостоятельно

Некоторые считают, что неправильная осанка и есть сколиоз. Нет. Это не так. Именно нарушение осанки и приводит к искривлению позвоночника, то есть к сколиозу. Подробнее об этом рассказывает Фактам ICTV врач-ортопед Игорь Гордейчук.

Спина

Формировать правильную осанку нужно еще со школы. Родители должны следить за ребенком: как сидит, как держит спину, голову.

— Проверить, есть ли уже искривление позвоночника, можно просто. Для этого даже не нужны специальные медицинские знания. Ставите ребенка спиной к себе и смотрите внимательно, есть ли асимметрия. Если одно плечо выше другого, то есть искривления, — объясняет Игорь Гордейчук.

Взрослые должны сделать рентген и показаться врачу, чтобы определить ступни искривления. После детального обследования назначается лечение. Иногда, возможно, оперативное. Все зависит от состояния позвоночника.

Что же делать?

— Для назначения адекватного лечения, обратитесь к врачу. Методов лечения сколиоза множество. И все они направлены на укрепление мышечного корсета.

Врач рекомендует систематически выполнять лечебную физкультуру, массаж, гимнастические упражнения. Только так можно достичь успеха в лечении.

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Фото: Pixabay

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