Некоторые считают, что неправильная осанка и есть сколиоз. Нет. Это не так. Именно нарушение осанки и приводит к искривлению позвоночника, то есть к сколиозу. Подробнее об этом рассказывает Фактам ICTV врач-ортопед Игорь Гордейчук.

Формировать правильную осанку нужно еще со школы. Родители должны следить за ребенком: как сидит, как держит спину, голову.

— Проверить, есть ли уже искривление позвоночника, можно просто. Для этого даже не нужны специальные медицинские знания. Ставите ребенка спиной к себе и смотрите внимательно, есть ли асимметрия. Если одно плечо выше другого, то есть искривления, — объясняет Игорь Гордейчук.

Взрослые должны сделать рентген и показаться врачу, чтобы определить ступни искривления. После детального обследования назначается лечение. Иногда, возможно, оперативное. Все зависит от состояния позвоночника.

Что же делать?

— Для назначения адекватного лечения, обратитесь к врачу. Методов лечения сколиоза множество. И все они направлены на укрепление мышечного корсета.

Врач рекомендует систематически выполнять лечебную физкультуру, массаж, гимнастические упражнения. Только так можно достичь успеха в лечении.

Читайте подробнее на Фактах ICTV, почему не стоит долго сидеть в одной позе, на согнутой ноге, наклоняться к смартфону. Ведь все это сковывает наши мышцы, хоть мы этого и не замечаем.