В Днепре команда хирургов провела уникальную операцию у новорожденного малыша со сложным врожденным пороком развития.

Больной маленький ребенок в возрасте 2 недель весил 2,7 кг, среди которых почти 1,5 кг — вес самой опухоли.

Успешная операция прошла 23 марта в Днепропетровской областной детской больнице — сейчас малыш полностью здоров.

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Новорожденному удалили крестцово-копчиковую тератому. Ребенка эвакуировали из Донецкой в ​​Днепропетровскую область.

Лечение провела международная команда специалистов отделений интенсивной терапии новорожденных и реконструктивной хирургии под руководством врачей Дениса Суркова и Александра Гладкого.



















В Днепре хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли у новорожденного / 5 фотографий

Уникальная операция в Одессе

В Одессе успешно провели первую в мире хирургическую операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера (12,2 мм на 16,1 мм). Гигантская опухоль в глазу 21-летней девушки увеличивалась в течение двух лет.

Без хирургического вмешательства девушка могла полностью потерять глаз. Известные методы лечения не подошли пациентке, поскольку опухоль в глазу была слишком большого размера. Одесские хирурги смогли провести успешную операцию по удалению гигантской опухоли — у девушки восстановилось нормальное зрение.

Фото: Днепропетровская областная детская больница

Источник: Днепропетровская областная детская больница