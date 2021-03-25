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Вікторія Гірко |

В Николаевской области с 27 марта будет действовать красная зона — список ограничений

С 27 марта на территории Николаевской области будет действовать красная зона карантина. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

карантин локдаун

Согласно постановлению Кабмина, в красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков. Также запрещено проводить массовые мероприятия и посещать учебные заведения.

В то же время, несмотря на усиленный карантин, в регионах, где установлен красный уровень эпидопасности, продолжают работать аптеки, банки, АЗС, ветеринарные и продовольственные магазины.

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Кроме того, в регионах красной зоны нужно находиться в масках не только в транспорте и общественных местах, но и в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

Деление на зоны карантина

В Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин, который предусматривает деление на зоны. По состоянию на 25 марта в десяти областях и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

Среди них Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Черкасская, Одесская, Сумская, Николаевская области.

Подробнее о делении на зоны карантина и ограничениях — читайте в нашем материале.

Источник: Олег Немчинов

Фото: Depositphotos

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