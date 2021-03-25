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Вікторія Гірко |

В Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от Covid-19 — Степанов

В Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от коронавируса препаратом Covishield. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов

— У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались, — отметил он во время брифинга.

По словам Максима Степанова, согласно протоколам Минздрава, каждый такой случай будет расследоваться.

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Смерть военной в Одесской области

На днях в Одесской области внезапно упала посреди улицы и умерла военная Инна Фесенко. Накануне за два дня до этого ей сделали прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

Но Максим Степанов заверил, что военная умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Никакой связи с вакцинацией препаратом Covishield нет.

Также глава Минздрава напомнил, что после проверок ВОЗ и европейскими странами не установлено никакой связи между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca.

Фото: УНИАН

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