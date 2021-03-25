В Украине зафиксировали 587 случаев побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время брифинга 25 марта.

— На сегодняшний день зафиксировали 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины. Речь идет прежде всего о головной боли, временном повышении температуры, усталости, — отметил заместитель.

Он утверждает, что это предполагаемые побочные эффекты применения препарата только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ.

По словам Иващенко, в Украине зафиксировано три случая, когда людям, которым была сделана прививка, был необходим временный надзор врачей или оказание медицинской помощи.

В Минздраве отметили, что если человек после вакцинации чувствует побочные эффекты, он должен обратиться к своему семейному врачу, который передаст информацию в государственный экспертный центр по фармаконадзору.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 марта в Украине подтвердилось 16 669 новых случаев коронавируса.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 362 человека. Всего в Украине зафиксировано уже 31 135 летальных случаев, в то же время количество тех, кто выздоровел, составляет 1,2 млн человек.

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