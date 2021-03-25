Вакцину CoronaVac закупили за госсредства, она будет бесплатной — Степанов

Первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, которую доставят в Украину 25 марта, закуплена за счет государственных средств, поэтому будет бесплатной.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в размере 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин, — отметил он.

Также Максим Степанов добавил, что Минздрав ждет от правительства Индии разрешения на экспорт в Украину вакцины Covishield.

25 марта с Китая в Украину отправили первую партию вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac Biotech. По словам Максима Степанова, препарат сначала пройдет лабораторный контроль, который займет около 10 дней.

Только после этого вакцину будут использовать, согласно плану вакцинации. Препарат CoronaVac был зарегистрирован в Украине 10 марта. Он прошел все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили его эффективность.