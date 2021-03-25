В Украине не будут увольнять медиков, отказавшихся вакцинироваться против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело Covid-19, сейчас они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация, — отметил Степанов.

Министр ожидает, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Побочные эффекты от вакцины

В Украине зафиксировали 587 случаев побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. В стране также было три случая, когда лицам, которым была сделана прививка, был необходим временный надзор врачей или оказание медицинской помощи.

В Минздраве отметили, что если человек после вакцинации чувствует побочные эффекты, он должен обратиться к своему семейному врачу, который передаст информацию в государственный экспертный центр по фармаконадзору.

Подробнее о побочных эффектах после вакцинации против Covid-19 читайте на Фактах ICTV.