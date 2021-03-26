По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине обнаружили вообще 1 614 707 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще в 18 132 человек, из которых госпитализированы — 4 826.
За минувшие сутки выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 326.
За вчера более 119 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 290 158;
- летальных случаев — 31 461.
Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).
Коронавирус в Украине
- м. Киев — 1 164 случая;
- Винницкая область — 848 случаев;
- Волынская область — 356 случаев;
- Днепропетровская область — 1 358 случаев;
- Донецкая область — 725 случаев;
- Житомирская область — 891 случай;
- Закарпатская — 429 случаев;
- Запорожская область — 519 случаев;
- Ивано-Франковская область — 402 случая;
- Киевская область — 1 139 случаев;
- Кировоградская область — 193 случая;
- Луганская область — 131 случай;
- Львовская область — 1 304 случая;
- Николаевская область — 534 случая;
- Одесская область — 1 545 случаев;
- Полтавская область — 669 случаев;
- Ровенская область — 554 случая;
- Сумская область — 633 случая;
- Тернопольская область — 627 случаев;
- Харьковская область — 1 204 случая;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 1 040 случаев;
- Черкасская область — 704 случая;
- Черновицкая область — 587 случаев;
- Черниговская область — 399 случаев.
Вакцинация в Украине
25 марта в Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.
Сначала вакцина пройдет лабораторную проверку в Украине. Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.