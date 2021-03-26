PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

500 тыс. доз Covishield используют только для первой прививки — Ляшко

Вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в конце февраля в размере 500 тыс. доз, будут использовать только для первой прививки. А повторную будут делать с следующих поставок этого препарата.

вакцинація

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 26 марта.

— Из-за изменения стратегии использования первой партии вакцины Covishield все 500 тыс. доз будут использованы для первой прививки против коронавируса. Для повторной прививки будут использовать вакцину Covishield по следующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая, — отметил Ляшко.

Кроме того, 25 марта в Украине также прибыла первая партия (215 тыс. доз) китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech. Препарат пройдет 10-дневный лабконтроль, после чего ее передадут ГП Медицинские закупки Украины для поставки в регионы.

Через частную компанию Украина планирует закупить у Китая почти 2 млн доз препарата. Следующая партия ожидается в апреле.

Читайте
В трех областях низкие темпы вакцинации, этот вопрос будет обсуждаться - Ляшко

Вакцинация в Украине

23 февраля Украина получила первую партию в размере 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день прививки начали делать медицинским работникам и военным (первый этап).

По плану вакцинации, второй этап начался 22 марта — он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка