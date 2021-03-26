Вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в конце февраля в размере 500 тыс. доз, будут использовать только для первой прививки. А повторную будут делать с следующих поставок этого препарата.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 26 марта.

— Из-за изменения стратегии использования первой партии вакцины Covishield все 500 тыс. доз будут использованы для первой прививки против коронавируса. Для повторной прививки будут использовать вакцину Covishield по следующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая, — отметил Ляшко.

Кроме того, 25 марта в Украине также прибыла первая партия (215 тыс. доз) китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech. Препарат пройдет 10-дневный лабконтроль, после чего ее передадут ГП Медицинские закупки Украины для поставки в регионы.

Через частную компанию Украина планирует закупить у Китая почти 2 млн доз препарата. Следующая партия ожидается в апреле.

Вакцинация в Украине

23 февраля Украина получила первую партию в размере 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день прививки начали делать медицинским работникам и военным (первый этап).

По плану вакцинации, второй этап начался 22 марта — он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.

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