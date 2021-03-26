В Украине увеличили промежуток между введением первой дозы вакцины AstraZeneca и второй дозы, ведь при таком режиме препарат эффективен. Выводы о рациональности этого опубликовал журнал The Lancet 19 февраля, за пять дней до начала прививочной кампании в Украине.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Вадим Аристов — стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями (Revival Institute for Future). Рекомендации по увеличению интервала между прививками предоставила группа экспертов при Центре общественного здоровья.

— Такое изменение является научно обоснованным. Фактически бесплатно мы можем получить прирост эффективности вакцины более чем на четверть. Однако странно, что мы начали по-другому кампанию по вакцинации. На момент, когда началось первое введение, уже было известно, что рациональнее проводить иммунизацию по протоколу, где промежуток между первой и второй дозой — 12+ недель, — отметил стратег.

По словам Аристова, если промежуток между дозами меньше шести недель, то эффективность составляет 55,1%. А если более 12 недель, то эффективность — 81,3%.

Для иммунитета человека лучше, когда промежуток между дозами составляет более 12 недель. Ведь AstraZeneca — это векторная вакцина и ее слабость в том, что иммунитет может “убивать” и саму вакцину.

— Во время введения первой дозы иммунитет распознает аденовирус шимпанзе в препарате, и нарабатывает часть антител именно против этого аденовируса. Если же ввести вакцину раньше шести недель, иммунная реакция на этот вирус-“переносчик” будет более агрессивной. Она частично уничтожает саму вакцину, дает защиту на уровне 55,1%. То есть если судить только по этому показателю — такая вторая доза делает даже хуже, чем если обойтись исключительно однократной вакцинацией, которая показала эффект 76%, — отметил инфекционист.

Он добавил, что эти 12+ недель (90 дней между двумя дозами по новому протоколу вакцинации) — это период, за который иммунная система перестает быть “слишком возбужденной” к уничтожению аденовируса шимпанзе. И, соответственно, второе введение вакцины лучше достигает своей цели — тренирует иммунитет реагировать на белки коронавируса.

Когда украинцы получат вторую дозу вакцины

В Украине планируют начать вводить вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая.

Вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в конце февраля в размере 500 тыс. доз, будут использовать только для первой прививки. А повторное будут делать с следующих поставок этого препарата.

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