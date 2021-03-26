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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Почему по утрам повышается сахар в крови — ученые

Исследователи китайского Медицинского колледжа Бэйлора, Университета Шаньдун, возможно, нашли объяснение явления “рассвета” — сильного повышения уровня сахара в крови, которое проявляется только утром и наблюдается почти у половины пациентов с диабетом II типа.

Почему по утрам повышается сахар в крови — ученые

Утром все чувствуют незначительное повышение уровня глюкозы в крови. И если человек без диабета не почувствует последствий, поскольку ее организм может приспособиться, то для больного диабетом этот подъем может быть значительным, и ему может потребоваться лечение.

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Ученые обнаружили, что мыши, у которых в мозгу отсутствует ген циркадных часов, который называется Rev-erb, имеют характеристики, подобные явлению “рассвета”.

Полученные данные подтверждают мнение о том, что измененный ежедневный ритм экспрессии гена Rev-erb может лежать в основе явления “рассвета”. Будущие исследования могут привести к использованию этого нюанса в лечении сахарного диабета.

Кстати, ученые предполагают, что диабет может развиваться после коронавирусной инфекции.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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