Исследователи китайского Медицинского колледжа Бэйлора, Университета Шаньдун, возможно, нашли объяснение явления “рассвета” — сильного повышения уровня сахара в крови, которое проявляется только утром и наблюдается почти у половины пациентов с диабетом II типа.

Утром все чувствуют незначительное повышение уровня глюкозы в крови. И если человек без диабета не почувствует последствий, поскольку ее организм может приспособиться, то для больного диабетом этот подъем может быть значительным, и ему может потребоваться лечение.

Ученые обнаружили, что мыши, у которых в мозгу отсутствует ген циркадных часов, который называется Rev-erb, имеют характеристики, подобные явлению “рассвета”.

Полученные данные подтверждают мнение о том, что измененный ежедневный ритм экспрессии гена Rev-erb может лежать в основе явления “рассвета”. Будущие исследования могут привести к использованию этого нюанса в лечении сахарного диабета.

Кстати, ученые предполагают, что диабет может развиваться после коронавирусной инфекции.