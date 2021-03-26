Во время пандемии Covid-19 в Украине все чаще стали фиксировать случаи самоубийств во время лечения коронавируса и после него.

Только за 2020 год более 10 человек, которые имели тяжелую форму Covid-19, узнали о диагнозе или уже переболели, покончили жизнь самоубийством.

Врач-психиатр Татьяна Пятковская и врач-невролог Анна Кулиш рассказали Фактам ICTV, какие болезни могут быть причиной навязчивых мыслей у пациента после Covid-19 и как с этим бороться, чтобы после болезни нервная система была в норме.

Причины самоубийств

Во время глобальной пандемии причиной суицидальных мыслей и самоубийств может быть реакция на пандемию в целом. Люди вокруг постоянно наблюдают поток негативной информации.

Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве. Кроме того, гипоксическое состояние у тяжелых больных нарушает нормальную работу мозга, что вызывает когнитивные изменения. Микротромбоз сосудов мозга, который вызывает Covid-19, тоже нарушает его работу.

Психиатр утверждает, что причин самоубийств может быть множество. Одна из них — это отношения в семье. Если у родных и больного нормальная коммуникация между собой, они поддерживают друг друга, тогда человек не захочет убивать себя.

Также важен тип человека, его характер и стрессоустойчивость. По словам специалиста, именно стресс и страх зачастую провоцируют возникновение негативных мыслей.

Какие болезни могут подтолкнуть к самоубийству

— Я думаю, мысли о самоубийстве может вызвать любое соматическое заболевание, которое протекает в тяжелой форме, поскольку в этом случае стрессовая реакция может индуцировать депрессивные нарушения, приводящие иногда к суицидальным мыслям, — отметила врач-невролог.

По словам Кулиш, к неврологическим заболеваниям, которые могут подтолкнуть к самоубийству, относятся:

Рассеянный склероз. Во время коронавируса или после него болезнь может прогрессировать. Таким образом старые симптомы проявляются более, а также появляются новые: онемение и слабость конечностей, ухудшение зрения, нарушение речи и глотания.

Во время коронавируса или после него болезнь может прогрессировать. Таким образом старые симптомы проявляются более, а также появляются новые: онемение и слабость конечностей, ухудшение зрения, нарушение речи и глотания. Болезнь Паркинсона. Во время этого заболевания в организме нарушается работа нейромедиаторов, что приводит к депрессии.

— Основная цель врачей-инфекционистов в данном случае — не пропустить момент появления таких мыслей и привлечения к сотрудничеству коллег-психиатров, — добавила врач.

В то же время психиатр рассказала, что на фоне коронавируса чаще всего возникают:

Астения — психопатологическое расстройство, которое проявляется общей усталостью, снижением работоспособности, проблемами со сном, выраженной раздражительностью, вегетативными сбоями.

— психопатологическое расстройство, которое проявляется общей усталостью, снижением работоспособности, проблемами со сном, выраженной раздражительностью, вегетативными сбоями. Ощущение безысходности.

— Если родные и друзья не поддерживают больного или человека, который переболел, а только упрекают его, критикуют, то в такой период у пациента действительно могут появиться сначала психические расстройства, а затем даже и мысли о самоубийстве, — утверждает Татьяна Пятковская.

Депрессия. По словам психиатра, количество людей с этой болезнью во время пандемии увеличилось. Поэтому людям следует искать новые увлечения, чтобы заниматься чем-то и иметь желание жить.

Когда стоит обратиться к врачу и как помочь

Психиатр советует больше общаться с человеком, у которого возникают признаки психических или неврологических заболеваний. Важно поддерживать их, чтобы люди не чувствовали одиночество.

Также не стоит гиперопекаться. Лучше просто спросить “Чем я могу тебе помочь” и если человек в этом нуждается, она вам ответит.

— Однако, если видно, что человек угасает, ему плохо, но он не принимает помощь, лучше сразу обращаться за помощью к специалисту. Не стоит заниматься самолечением или игнорировать негативные мысли в такой ситуации и оставаться в одиночестве, — добавила Татьяна Пятковская.

В то же время невролог говорит, что в случае суицидальных мыслей надо четко дифференцировать, когда надо обращаться к неврологу, а когда к психиатру.

— Если наблюдается онемение, слабость конечностей, головная боль, головокружение, то есть органическая патология ЦНС, тогда к неврологу, а если функциональные расстройства, среди которых мысли о самоубийстве, тогда надо не тянуть и обращаться к психиатру. Потому что, к сожалению, люди в нашей стране стесняются получить психиатрическую помощь и поэтому теряют время, — отметила Кулиш.

Как уменьшить риск самоубийства

Контролировать течение хронических заболеваний, если таковые имеются;

Следить за своим моральным состоянием, не откладывать на потом, а сразу решать проблему;

Сохранять позитивные взгляды;

Вести здоровый образ жизни (здоровый сон, правильное питание, ходить), не употреблять алкоголь, не курить;

Если возникла мысль о суициде — обратиться к психологу, психотерапевту или врачу-психиатру;

Если вы не хотите обращаться к специалисту, можно воспользоваться телефоном доверия — Всеукраинский телефон доверия: 0 800 501 701, телефон доверия в Киеве: (044) 456 17 02.

Массовые подростковые самоубийства

С начала года в Украине совершили самоубийство 123 подростка.

Такие впечатляющие цифры озвучила Елена Федоренко, завкафедрой педагогики и психологии Харьковского университета внутренних дел. Причиной детских смертей называет неконтролированность родителями социальных сетей, где дети часто попадают в так называемые “Группы смерти”.

Подробнее о причине массовых самоубийств среди детей читайте на Фактах ICTV.