С 1 апреля 2021 года в Украине начинает действовать программа медицинских гарантий, по которой пациенты смогут обратиться к ряду врачей без направления.

Национальная служба здоровья Украины сообщает, что без электронного направления украинцы смогут обратиться к таким специалистам:

гинекологу, также детскому и подростковому;

психиатру, также детскому и подростковому;

наркологу;

стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, также детскому;

педиатру;

специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.

Для того, чтобы получить консультацию врачей, которые не входят в этот перечень, нужно заключить декларацию с семейным врачом и получить направление от него.

Медицинские гарантии 2021

В рамках программы медицинских гарантий увеличен также тариф на помощь при родах в 10 382 гр.

С апреля 2021 года возрастет также тариф для оказания помощи новорожденным, которые родились с весом тела менее 1,5 кг, пока что сумма составляет 98,5 тыс. грн.

Источник: НСЗУ