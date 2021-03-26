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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

К каким врачам можно обратиться без направления с 1 апреля — список

С 1 апреля 2021 года в Украине начинает действовать программа медицинских гарантий, по которой пациенты смогут обратиться к ряду врачей без направления.

К каким врачам можно обратиться без направления с 1 апреля — список

Национальная служба здоровья Украины сообщает, что без электронного направления украинцы смогут обратиться к таким специалистам:

  • гинекологу, также детскому и подростковому;
  • психиатру, также детскому и подростковому;
  • наркологу;
  • стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);
  • фтизиатру, также детскому;
  • педиатру;
  • специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.
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Для того, чтобы получить консультацию врачей, которые не входят в этот перечень, нужно заключить декларацию с семейным врачом и получить направление от него.

Медицинские гарантии 2021

В рамках программы медицинских гарантий увеличен также тариф на помощь при родах в 10 382 гр.

С апреля 2021 года возрастет также тариф для оказания помощи новорожденным, которые родились с весом тела менее 1,5 кг, пока что сумма составляет 98,5 тыс. грн.

Источник: НСЗУ

Фото: Dreamstime

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