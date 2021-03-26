Вакцину от Covid-19, которую производит китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech, будут использовать в Украине для прививки маломобильных граждан.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 26 марта.
— Приоритет выделят для маломобильных групп населения пожилого возраста, мобильные бригады будут ездить на места проживания этих людей и вакцинировать их, а также опекунов. Сегодня мы имеем приблизительное число таких людей 40 тыс. В дальнейшем предполагается также повторное введение вакцины через 20 дней вторую прививку, — отметил Ляшко.
По его словам, инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotec однодозная, по сравнению с Covishield.
Украина получила новую партию вакцины CoronaVac 25 марта и она должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.
Ляшко добавил, что вакцина производства Sinovac проходит завершающую стадию в ВОЗ и на следующей неделе ожидается разрешение на использование в экстренных ситуациях.
Вакцинация в Украине
Министерство здравоохранения не удовлетворено темпами вакцинации против коронавируса в Украине. В частности, мало делают прививок в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
По словам Ляшко, вопрос темпов вакцинации в трех областях обсуждаться на селекторном совещании с участием главы Минздрава Максима Степанова.
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Фото: Волынская ОГА