Вакцину от Covid-19, которую производит китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech, будут использовать в Украине для прививки маломобильных граждан.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 26 марта.

— Приоритет выделят для маломобильных групп населения пожилого возраста, мобильные бригады будут ездить на места проживания этих людей и вакцинировать их, а также опекунов. Сегодня мы имеем приблизительное число таких людей 40 тыс. В дальнейшем предполагается также повторное введение вакцины через 20 дней вторую прививку, — отметил Ляшко.

По его словам, инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotec однодозная, по сравнению с Covishield.

Украина получила новую партию вакцины CoronaVac 25 марта и она должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.

Ляшко добавил, что вакцина производства Sinovac проходит завершающую стадию в ВОЗ и на следующей неделе ожидается разрешение на использование в экстренных ситуациях.

Вакцинация в Украине

Министерство здравоохранения не удовлетворено темпами вакцинации против коронавируса в Украине. В частности, мало делают прививок в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

По словам Ляшко, вопрос темпов вакцинации в трех областях обсуждаться на селекторном совещании с участием главы Минздрава Максима Степанова.

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Фото: Волынская ОГА