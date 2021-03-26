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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Когда Украина сможет получить вторую партию вакцины AstraZeneca — ответ Минздрава

Украина все еще не получила разрешение на экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии, хотя планировалось получить его в конце марта.

Максим Степанов

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире ток-шоу Право на власть.

Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен достаточно оптимистично.

— Мне кажется, в начале апреля мы должны получить разрешение (на экспорт вакцины, — Ред.) и должны начать получать вакцину. Я так оптимистично на это смотрю, — рассказал Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что в Украине будут использовать 500 тыс. доз уже полученной вакцины AstraZeneca для первой вакцинации.

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После этого начнут использовать китайскую вакцину Sinovac Biotech.

Прибытие вакцины в Украине

25 марта в Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.

С аэродрома несколько ампул препарата отправят на лабораторную экспертизу.

Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.

Фото: УНИАН

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