Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал первую прививку вакциной против Covid-19.

Фотографию с соответствующей записью в медицинской карте политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Для иммунизации организма эстонский дипломат выбрал препарат фармацевтической компании AstraZeneca, которым также вакцинируются и в Украине.

По словам политика, иммунизация против коронавируса — замечательный способ окончания недели.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021