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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Посол ЕС в Украине вакцинировался от Covid-19 препаратом AstraZeneca

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал первую прививку вакциной против Covid-19.

Матті Маасікас

Фотографию с соответствующей записью в медицинской карте политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Для иммунизации организма эстонский дипломат выбрал препарат фармацевтической компании AstraZeneca, которым также вакцинируются и в Украине.

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По словам политика, иммунизация против коронавируса — замечательный способ окончания недели.

Вакцина Covishield

В Украине оставшуюся партию вакцину против коронавируса индийского производства Covishield, изготовляющейся по лицензии AstraZeneca, будут использовать только для первой прививки.

Вторую прививку вакциной будут делать со следующих поставок препарата. Таким образом все 500 тыс. доз вакцины Covishield используют в ближайшее время.

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