Исследователи из Центра исследований боли Университета Бата внесли свой вклад в международный обзор безопасности и эффективности каннабиноидов для лечения боли, включая хроническую боль у детей и взрослых.

В Международном обзоре, отраженном в 13 научных статьях в журнале Pain, ведущие эксперты со всего мира проанализировали существующие данные о каннабиноидах, в том числе о так называемых “лекарственной конопле” и “экстрактов лекарственной конопли”. Их результаты показывают, что, хотя есть доклинические данные, подтверждающие гипотезу каннабиноидной анальгезии, доказательной эффективной базы не хватает.

И одобрить препараты на основе каннабиса для контроля боли, Международная ассоциация по изучению боли не может. Но это касается только болевого синдрома, а не других состояний, при которых используются каннабиноиды.

— Каннабис, каннабиноиды и лекарства на основе каннабиса становятся все более популярной альтернативой для снятия боли. Однако наш обзор показывает, что существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих или опровергающих их использование для лечения любого болевого синдрома, — сказала доктор Эмма Фишер, руководившая обзором клинических данных.

Ученые подчеркнули, что исследования были низкого качества (высокий риск систематических ошибок). А доказательства имели очень низкую достоверность.

Профессор Кристофер Экклстон, директор Центра исследований боли сказал, для многих будет непопулярным выводом, тот факт, что доказательств просто не хватает. Наука — это не популярность, а защита людей от ложных заявлений.

Между тем, австралийские ученые утверждают, что каннабис убивает бактерии и не вызывает резистентности, а значит, за ним будущее антибиотикотерапии.