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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Еще один антирекорд: в Украине Covid-19 подтвердили у почти 1 тыс. детей

В Украине очередной коронавирусный антирекорд — болезнь подтвердили у почти тысячи детей за сутки.

Матір і дитина

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

— Еще один рекорд — за сутки заболели 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят ее в легкой форме и остаются носителями болезни, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, эта печальная статистика должна побудить местные власти пересмотреть рекомендации по посещению детьми детских садиков и школ.

Коронавирус в Украине

Михаил Радуцкий отметил, что в Украине в ближайшее время ожидается пик эпидемии коронавируса.

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По его словам, волна заболеваемости сместилась из западных регионов на центр и восток.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Dreamstime

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