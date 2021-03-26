В Украине очередной коронавирусный антирекорд — болезнь подтвердили у почти тысячи детей за сутки.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
— Еще один рекорд — за сутки заболели 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят ее в легкой форме и остаются носителями болезни, — отметил Михаил Радуцкий.
По его словам, эта печальная статистика должна побудить местные власти пересмотреть рекомендации по посещению детьми детских садиков и школ.
Коронавирус в Украине
Михаил Радуцкий отметил, что в Украине в ближайшее время ожидается пик эпидемии коронавируса.
По его словам, волна заболеваемости сместилась из западных регионов на центр и восток.
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Источник: Михаил Радуцкий