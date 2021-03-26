Министерство здравоохранения не удовлетворено темпами вакцинации против коронавируса в Украине. В частности, мало делают прививок в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

— Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областях. Города миллионники не могут делать такое малое количество вакцинаций каждый день, — отметил Ляшко.

По его словам, вопрос темпов вакцинации в трех областях будет обсуждаться на селекторном совещании с участием главы Минздрава Максима Степанова.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине обнаружили вообще 1 614 707 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще в 18 132 человек, из которых госпитализированы — 4 826.

За минувшие сутки выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 326. За вчера более 119 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.