В Украине планируют начать вводить вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. До этого украинца будут делать прививки только одной дозой.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, будет в 20-х числах мая, — заявил он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине обнаружили 1 614 707 случаев коронавируса. За последние сутки наличие вируса подтвердилась еще у 18 132 человек, из которых госпитализированы — 4 826.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Первую дозу вакцины от коронавируса получили за сутки еще 18 738 украинцев. С начала кампании привили первой дозой 174 324 человек.