Новая партия китайской вакцины от Covid-19 CoronaVac, производства фармацевтической компании Sinovac, прибыла в Украину 25 марта.

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов рассказал Фактам ICTV об особенностях вакцины CoronaVac и о ее эффективности.

По его словам, вакцина произведена из цельного вируса, то есть она теоретически должна сформировать антитела ко всем участкам вируса, благодаря чему иммунитет будет более устойчив для защиты от вирусов с новыми мутациями.

— Но недавно появился препринт одной статьи исследователей из Бразилии. Было показано, что через пять месяцев после двохдозовой вакцинации CoronaVac образованные антитела не эффективно нейтрализуют бразильский вариант коронавируса SARS-CoV-2, — отметил специалист.

Технология производства вакцины CoronaVac — традиционная. Она уже отработана, поэтому отдаленных последствий этого препарата не должно быть. Если сравнивать с вакцинами по новейшим технологиям (мРНК- и векторными), то их подходы очень похожи на генную терапию. Они доказали безопасность в краткосрочных испытаниях. Однако оценить отдаленные последствия мы не можем, потому что такие вакцины массово не применялись.

Аристов говорит, что с другой стороны, традиционность технологии несет в себе и ограниченность эффективности вакцины. Что может означать не слишком напряженный и длительный иммунитет. Коронавирусы ближе к респираторным инфекциям. К каким эволюционно человеческий организм не создает длительного, устойчивого иммунитета. Потому что такие вирусы постоянно меняются, и носить с собой бремя “устаревшего оружия” организма нерационально.

— Исследование по второй фазе испытаний показало, что концентрация антител после вакцины CoronaVac ниже, чем у тех, кто переболел. И нет признаков активации клеточной составляющей иммунитета — Т-клеток. Однако вакцину все равно нужно применять. Если Индия сейчас приостановила экспорт нашей первой вакцины CoviShield, то следует использовать то, что правительства дают купить. И охватить максимум населения. Мы не знаем, создаст ли этот препарат коллективный иммунитет, но он точно защитит жизнь людям, которые относятся к группе риска, — подчеркнул он.

Преимуществом вакцин, содержащих инактивированный вирус, считается высокий уровень безопасности, а также простые условия транспортировки и хранения — от +2 до + 8°С — по сравнению с мРНК-вакцинами.

Также нет поводов для сомнений относительно безопасности, ведь в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая от этого препарата.

— Конечно, следует иметь собственную картину хода прививочной кампании. Для чего сделать доступной систему сбора сообщений о побочных реакциях. Так как сейчас в Украине она весьма затруднена и собирает небольшое количество сообщений по сравнению с развитым миром. Если же ее переделают вроде Дии, то мы будем иметь прямой канал обратной связи с каждым вакцинированным и каждым врачом вакцинированного. Сразу будет видно, какие неблагоприятные явления регистрируются в Украине, в которых субгрупах пациентов, по какой вакцине чаще. Это важная управленческая информация, которую нельзя терять из-за изношенности механизмов отчетности, — добавил стратег.

Вакцинация в Украине

Вакцину от Covid-19, которую производит китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech, будут использовать в Украине для прививки маломобильных граждан. Инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotec однодозна, по сравнению с Covishield.

Партия вакцины CoronaVac должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.

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